Accordo De Luca-Passariello, Casillo: “Sdegno nel Pd”. Morrone: “Il patto con Cosentino” (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’inchiesta Sma Campania e lo strano intreccio tra il governatore De Luca (non indagato) e l’ex consigliere regionale Luciano Passariello, all’epoca all’opposizione con Fratelli d’Italia, da ieri in carcere accusato di finanziamento illecito e induzione indebita a dare o a promettere utilità. Secondo l’ex amministratore unico della partecipata, Lorenzo Di Domenico – uomo di fiducia di Passariello – la sua stessa nomina sarebbe frutto di un “sodalizio” di De Luca con l’uomo del centrodestra, nell’ottica di una “finta opposizione” (leggi link in basso). Accordo lecito, ma politicamente imbarazzante, come dimostreranno certe reazioni nel Pd. Anche per spiegare l’anomalia, i pm napoletani hanno ascoltato, quali persone informate dei fatti, consiglieri regionali e dirigenti Sma. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’inchiesta Sma Campania e lo strano intreccio tra il governatore De(non indagato) e l’ex consigliere regionale Luciano, all’epoca all’opposizione con Fratelli d’Italia, da ieri in carcere accusato di finanziamento illecito e induzione indebita a dare o a promettere utilità. Secondo l’ex amministratore unico della partecipata, Lorenzo Di Domenico – uomo di fiducia di– la sua stessa nomina sarebbe frutto di un “sodalizio” di Decon l’uomo del centrodestra, nell’ottica di una “finta opposizione” (leggi link in basso).lecito, ma politicamente imbarazzante, come dimostreranno certe reazioni nel Pd. Anche per spiegare l’anomalia, i pm napoletani hanno ascoltato, quali persone informate dei fatti, consiglieri regionali e dirigenti Sma. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Claudia73078744 : RT @DioBenedicaMe: Sarò strana io ma per una volta mi trovo d'accordo con Signorini, sono settimane che evito di guardare questo programma… - jegoodvibes : RT @DioBenedicaMe: Sarò strana io ma per una volta mi trovo d'accordo con Signorini, sono settimane che evito di guardare questo programma… - xanaxbello : RT @DioBenedicaMe: Sarò strana io ma per una volta mi trovo d'accordo con Signorini, sono settimane che evito di guardare questo programma… - Resta___92 : RT @DioBenedicaMe: Sarò strana io ma per una volta mi trovo d'accordo con Signorini, sono settimane che evito di guardare questo programma… - grace_barresi04 : RT @DioBenedicaMe: Sarò strana io ma per una volta mi trovo d'accordo con Signorini, sono settimane che evito di guardare questo programma… -