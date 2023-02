Accordi - I servizi Edenred per le aziende associate Aniasa

Leggi su quattroruote

(Di martedì 21 febbraio 2023) Si inseriscono nel perimetro del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), rinnovato lo scorso dicembre, i contenuti della partnership siglata fraede rivolta ai 20mila collaboratori delle 60aderenti all'associazione confindustriale che rappresenta le nuove forme di mobilità. La specialista del settore degli employee benefit ha sviluppato una piattaforma dedicata per facilitare la gestione dei piani da parte dellee di rendere immediato l'accesso ae benefit per i lavoratori. Il ruolo del welfare aziendale è stato riconosciuto dal Ccnl quale elemento in grado di migliorare benessere e qualità della vita dei lavoratori anche dal punto di vista economico, in un momento caratterizzato da un aumento diffuso dei costi. Per tutti i lavoratori per cui si applica ...