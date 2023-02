Abusi sulle suore, nuove accuse contro padre Rupnik: quando il gesuita predicava la castità (video) (Di martedì 21 febbraio 2023) L’ordine dei gesuiti ha reso note nuove accuse di “violenza psicologica, abuso di coscienza, abuso nell’ambito sessuale e affettivo, abuso spirituale” nei confronti di padre Ivan Rupnik, 68 anni, gesuita sloveno noto in tutto il mondo per i suoi mosaici. In particolare, in un passaggio della nota dei Gesuiti, si fa riferimento alle donne abusate dal gesuita fondatore del Centro di spiritualità Aletti. “Molte di queste persone non hanno conoscenza le une delle altre e i fatti narrati riguardano periodi diversi (Comunità Loyola, persone singole che si dichiarano abusate in coscienza, spiritualmente, psicologicamente o molestate sessualmente durante personali esperienze di relazione con padre Rupnik, persone che hanno fatto parte del Centro Aletti). ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 febbraio 2023) L’ordine dei gesuiti ha reso notedi “violenza psicologica, abuso di coscienza, abuso nell’ambito sessuale e affettivo, abuso spirituale” nei confronti diIvan, 68 anni,sloveno noto in tutto il mondo per i suoi mosaici. In particolare, in un passaggio della nota dei Gesuiti, si fa riferimento alle donne abusate dalfondatore del Centro di spiritualità Aletti. “Molte di queste persone non hanno conoscenza le une delle altre e i fatti narrati riguardano periodi diversi (Comunità Loyola, persone singole che si dichiarano abusate in coscienza, spiritualmente, psicologicamente o molestate sessualmente durante personali esperienze di relazione con, persone che hanno fatto parte del Centro Aletti). ...

