Abodi: «Plusvalenze? Mi auguro decisioni equilibrate e giuste»

"Mi auguro che il sistema nel suo complesso faccia tesoro delle esperienze degli ultimi anni. Non credo lo abbia fatto. Abbiamo bisogno di recuperare la reputazione che è indispensabile per creare valore anche economico". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine di un evento a Milano, rispondendo ai cronisti.

