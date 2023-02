Abodi, il calcio non ha imparato dalle esperienze passate (Di martedì 21 febbraio 2023) "Mi auguro che il sistema nel suo complesso faccia tesoro delle esperienze degli ultimi anni. Non credo lo abbia fatto. Abbiamo bisogno di recuperare la reputazione che è indispensabile per creare ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) "Mi auguro che il sistema nel suo complesso faccia tesoro delledegli ultimi anni. Non credo lo abbia fatto. Abbiamo bisogno di recuperare la reputazione che è indispensabile per creare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MINISTRO - Abodi: 'Il calcio non ha imparato dalle esperienze passate' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MINISTRO - Abodi: 'Il calcio non ha imparato dalle esperienze passate' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MINISTRO - Abodi: 'Il calcio non ha imparato dalle esperienze passate' - apetrazzuolo : IL MINISTRO - Abodi: 'Il calcio non ha imparato dalle esperienze passate' - napolimagazine : IL MINISTRO - Abodi: 'Il calcio non ha imparato dalle esperienze passate' -