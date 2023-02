“Abbiamo le prove”. GF Vip 7, Tavassi e Onestini denunciano tutto: è caos contro Signorini (Di martedì 21 febbraio 2023) Situazione tesissima al GF Vip 7, dopo la puntata in diretta con Signorini. Ad essere sconcertati sono Edoardo Tavassi e Luca Onestini, che senza troppi giri di parole hanno fatto notare che qualcosa non tornerebbe nel racconto del conduttore e delle opinioniste. E in modo implicito, ma altrettanto chiaro, sono stati espressi dubbi sull’onestà del programma. Infatti, si sono fatti sfuggire delle frasi inequivocabili contro gli autori del reality show di Canale 5. E chissà se non verranno presi altri provvedimenti. Infatti, durante il GF Vip 7 e prima che Edoardo Tavassi e Luca Onestini denunciassero questa vicenda della quale stiamo per parlarne più dettagliatamente, è stato letto un durissimo comunicato. I concorrenti sono stati puniti severamente dalla produzione dopo i brutti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Situazione tesissima al GF Vip 7, dopo la puntata in diretta con. Ad essere sconcertati sono Edoardoe Luca, che senza troppi giri di parole hanno fatto notare che qualcosa non tornerebbe nel racconto del conduttore e delle opinioniste. E in modo implicito, ma altrettanto chiaro, sono stati espressi dubbi sull’onestà del programma. Infatti, si sono fatti sfuggire delle frasi inequivocabiligli autori del reality show di Canale 5. E chissà se non verranno presi altri provvedimenti. Infatti, durante il GF Vip 7 e prima che Edoardoe Lucadenunciassero questa vicenda della quale stiamo per parlarne più dettagliatamente, è stato letto un durissimo comunicato. I concorrenti sono stati puniti severamente dalla produzione dopo i brutti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Cosa avviene nei democratici States se qualcuno in occasione del #Carnevale evoca l'omicidio di #Biden o in… - FelicedeSanctis : RT @TizianaFerrario: I russi sono responsabili di crimini contro l'umanità.Abbiamo le prove dice Kamala Harris. It's time to talk and stop… - apocalittica : RT @Giorgiolaporta: Cosa avviene nei democratici States se qualcuno in occasione del #Carnevale evoca l'omicidio di #Biden o in #Francia qu… - katiuscia801 : Io ho rispettato il Patto abbiamo avuto le prove quinti w Santo Alfonso protetto di tutti i #prelemi?????? lang:it - Susannagall2 : RT @xlannistark: Ma chi state difendendo esattamente? Una persona che dice di non aver fatto testa a testa con Matteo E INVECE è andato sot… -