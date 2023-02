"A tutto c'è una fine", impensabile a Mediaset: Paolo Bonolis "fatto fuori?" (Di martedì 21 febbraio 2023) Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, chiude per sempre. Lo ha rivelato l'autore della trasmissione, Marco Salvati, a Casa Pipol. Il game show di Canale 5 ha davanti soltanto un'altra edizione, quella del prossimo anno. Dopodiché dovrebbe chiudere i battenti una volta per tutte. Una rivelazione che ha lasciato a bocca aperta i fan del programma. Gabriele Parpiglia, anche lui collegato con Casa Pipol, ha commentato: “Ma veramente?”. “Probabilmente il prossimo anno sarà l'ultimo - ha spiegato Salvati -. Per volontà del conduttore, ma anche perché, raggiunta l'anzianità, il programma ha fatto il suo percorso. Tu dirai, un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c'è una fine". La scelta arriva comunque in modo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Avanti un altro, il programma condotto dasu Canale 5, chiude per sempre. Lo ha rivelato l'autore della trasmissione, Marco Salvati, a Casa Pipol. Il game show di Canale 5 ha davanti soltanto un'altra edizione, quella del prossimo anno. Dopodiché dovrebbe chiudere i battenti una volta per tutte. Una rivelazione che ha lasciato a bocca aperta i fan del programma. Gabriele Parpiglia, anche lui collegato con Casa Pipol, ha commentato: “Ma veramente?”. “Probabilmente il prossimo anno sarà l'ultimo - ha spiegato Salvati -. Per volontà del conduttore, ma anche perché, raggiunta l'anzianità, il programma hail suo percorso. Tu dirai, un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, ac'è una". La scelta arriva comunque in modo ...

