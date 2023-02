A Torino i parcheggi verdi contro i cambiamenti climatici

(Di martedì 21 febbraio 2023)più green aper sensibilizzare. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del Programma sperimentale di interventi per l’adattamento aiin ambito urbano, finanziato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha l’obiettivo di “aumentare la resilienza degli insediamenti urbani soggetti ai rischi generati dai, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme”.ha ottenuto un finanziamento di oltre 2,2 mln che saranno utilizzati per la trasformazione ‘verde’ di alcune aree destinate ao che, pur rimanendo tali, saranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sergiodon73 : @c_appendino - videomotorsIT : Torino: una giungla di parcheggi irregolari // - Enjoy : Se ti trovi a Roma, devi prendere l’aereo e non c’è nessuno che può accompagnarti, noleggia un’#Enjoy! L’… -

... la creazione diper biciclette e monopattini, la sperimentazione di interventi di ...comitati e altri soggetti no profit attivi sul territorio diche prevedano nei propri statuti un ..." Con la conclusione della strada a scorrimento, che permetterà di raggiungere i nuovi, ... percorrere tutta via San Secondo per raggiungere via Tenda o la rotonda di Largo, dove il ...

Più alberi e pavimentazioni che assorbono pioggia: così Torino adatta i parcheggi ai cambiamenti climatici TorinOggi.it

ParkingMyCar arriva a Torino: per parcheggiare in aeroporto facilmente e senza stress TorinoToday

La Torino che non rispetta i disabili: nel 2022 ben 15 multe al giorno ad auto e moto sui parcheggi riservati TorinOggi.it

Monopattini in sharing dimezzati e più parcheggi: dal 1° febbraio regole più severe a Torino TorinOggi.it

Cinquanta parcheggi vietati alle auto in via Tirreno anche se il cantiere per la ciclabile è fermo da 2 mesi La Stampa

In totale sono previsti lavori su circa 25mila metri quadri di superficie complessiva. La mappa dei lavori Gli interventi verranno fatti nel parcheggio in via Martini Mauri dove sarà rimossa la ...Trovare parcheggio nelle grandi città è sempre complicato ma da qualche anno ci sono app, come EasyPark, che possono rendere la vita più semplice.