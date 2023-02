A Marino una due giorni di convegno su disabilità, salute mentale, arte e sport (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma – A Marino, il 23 febbraio 2023, dalle 8.00 alle 13.00, presso l’Aula Consiliare “Palazzo Colonna” del Comune di Marino, Piazza Repubblica n. 1, e il 24 febbraio 2023, dalle 8.30 alle 13.00, presso artecolab – Centro Diurno per Disabili Adulti – al Distretto Socio Sanitario RM 6.3, via dei Glicini 35, si terrà il convegno “Le arti dinamiche come veicolo per l’inclusione della disabilità” e “La promozione della salute mentale“, organizzati dalla ECO Società Cooperativa Sociale Onlus. Temi del convegno Nel convegno del 23 febbraio saranno trattate tematiche relative al cinema, teatro, arte- terapia, musicoterapia, sport e aspetti giuridici e filosofici rispetto alla disabilità e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma – A, il 23 febbraio 2023, dalle 8.00 alle 13.00, presso l’Aula Consiliare “Palazzo Colonna” del Comune di, Piazza Repubblica n. 1, e il 24 febbraio 2023, dalle 8.30 alle 13.00, pressocolab – Centro Diurno per Disabili Adulti – al Distretto Socio Sanitario RM 6.3, via dei Glicini 35, si terrà il“Le arti dinamiche come veicolo per l’inclusione della” e “La promozione della“, organizzati dalla ECO Società Cooperativa Sociale Onlus. Temi delNeldel 23 febbraio saranno trattate tematiche relative al cinema, teatro,- terapia, musicoterapia,e aspetti giuridici e filosofici rispetto allae ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Tra i semifinalisti di “Una Voce Per San Marino”, contest che dà accesso all’Eurovision, ci sono anche Pamela Prati… - LennyBusker3 : polizia lascia granate lacrimogene e detriti provenienti da armi di controllo della folla su una delle isole Soko… - Leisa02737625 : RT @SanremoESC: Per fortuna che fra cinque giorni c'è Una voce per San Marino perché da quando è finito Sanremo non sto facendo e guardando… - gazzettanapoli : Una grande operazione di bonifica del borgo marino di Puolo. Si svolgerà sabato prossimo, 25 febbraio, organizzata… - DanielaMorri2 : @SilbiGrace San Marino sta facendo una bellissima figura ugualmente. Dovesti leggere la stampa europea dato che sti… -