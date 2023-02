A Kiev l’incontro tra Meloni e Zelensky (Di martedì 21 febbraio 2023) “Attualmente la fornitura di aerei non è sul tavolo, è una decisione da prendere con i partner internazionali” ha detto il premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa, in occasione della sua visita a Kiev, insieme al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il premier Meloni e il presidente ucraino Zelensky hanno tenuto insieme una conferenza stampa a Kiev Meloni ha ribadito “pieno sostegno” a Kiev, assicurando che “l’Italia non intende tentennare su questa vicenda”. “Qualcuno riteneva che sarebbe stato facile piegare l’Ucraina perché l’Ucraina non era una nazione, ma con la capacità che avete avuto di battervi avete dimostrato di essere una straordinaria nazione”, ha proseguito il premier Meloni. “È passato quasi un anno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) “Attualmente la fornitura di aerei non è sul tavolo, è una decisione da prendere con i partner internazionali” ha detto il premier Giorgianel corso della conferenza stampa, in occasione della sua visita a, insieme al presidente ucraino, Volodymyr. Il premiere il presidente ucrainohanno tenuto insieme una conferenza stampa aha ribadito “pieno sostegno” a, assicurando che “l’Italia non intende tentennare su questa vicenda”. “Qualcuno riteneva che sarebbe stato facile piegare l’Ucraina perché l’Ucraina non era una nazione, ma con la capacità che avete avuto di battervi avete dimostrato di essere una straordinaria nazione”, ha proseguito il premier. “È passato quasi un anno ...

