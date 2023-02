(Di martedì 21 febbraio 2023) Hanno lavorato per buona parte della notte i vigili delche con 6 mezzi sono intervenuti per spegnere un incendio che ha distrutto il tetto e il primo piano di unadi due a Trezzano sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_milano : Le fiamme distruggono una villetta a Trezzano sul Naviglio: le prime immagini dei vigili del fuoco - frances85292822 : RT @fanpage: Una villetta di Trezzano sul Naviglio è andata a fuoco nella notte. Le 5 persone che vivevano là sono state evacuate, con loro… - Giorno_Milano : Trezzano, a fuoco una villetta nella notte: evacuate 5 persone con un bimbo di 7 mesi - leggoit : Incendio, a fuoco una villetta nella notte: evacuate 5 persone, anche un bimbo di 7 mesi - fanpage : Una villetta di Trezzano sul Naviglio è andata a fuoco nella notte. Le 5 persone che vivevano là sono state evacuat… -

Hanno lavorato per buona parte della notte i vigili delche con 6 mezzi sono intervenuti per spegnere un incendio che ha distrutto il tetto e il primo piano di unadi due a Trezzano sul Naviglio (Milano). Sul posto anche il personale della ...... ha distrutto il tetto e il primo piano di unaa due piani in via Rosselli 16, a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del, ...

A fuoco villetta, famiglie fatte uscire, anche bimbo di 7 mesi - Cronaca Agenzia ANSA

A fuoco villetta, famiglie fatte uscire, anche bimbo di 7 mesi - Lombardia Agenzia ANSA

A fuoco villetta, famiglie fatte uscire, anche bimbo di 7 mesi Giornale di Brescia

A fuoco villetta, famiglie fatte uscire, anche bimbo di 7 mesi Gazzetta di Parma

A fuoco villetta, famiglie fatte uscire, anche bimbo di 7 mesi l'Adige

Un incendio, la notte scorsa, ha distrutto il tetto e il primo piano di una villetta a due piani in via Rosselli 16, a Trezzano sul Naviglio, ...La caldaia si è bloccata lasciandolo al freddo, così un anziano residente a Muggiò (Monza) è andato a controllare e con sua grande sorpresa ha trovato una busta con ...