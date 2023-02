A Cuneo nuove piste ciclopedonali di collegamento con l’Oltrestura (Di martedì 21 febbraio 2023) Cuneo disporrà a breve delle nuove piste ciclopedonali per migliaia di residenti dell’Oltrestura che ogni giorno si spostano dalle frazioni sull’altipiano per lavorare o andare a scuola: San Pietro del Gallo, San Benigno, Roata Rossi, Ronchi e Madonna dell’Olmo. Proprio in quest’ultima frazione, crocevia di tutte le altre, saranno realizzati due importanti interventi. I progetti, illustrati nella III Commissione Consiliare dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici Walter Martinetto (coadiuvato dall’Ing. Danna e il Geom. Garcino), sono due ed entrambi in zone molto trafficate (e quindi strategiche) della frazione. Tali interventi, per i quali è prevista la gara di affidamento entro l’estate e l’avvio dei lavori entro fine 2023, rientrano in un programma di progressiva estensione della rete ciclabile ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 21 febbraio 2023)disporrà a breve delleper migliaia di residenti delche ogni giorno si spostano dalle frazioni sull’altipiano per lavorare o andare a scuola: San Pietro del Gallo, San Benigno, Roata Rossi, Ronchi e Madonna dell’Olmo. Proprio in quest’ultima frazione, crocevia di tutte le altre, saranno realizzati due importanti interventi. I progetti, illustrati nella III Commissione Consiliare dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici Walter Martinetto (coadiuvato dall’Ing. Danna e il Geom. Garcino), sono due ed entrambi in zone molto trafficate (e quindi strategiche) della frazione. Tali interventi, per i quali è prevista la gara di affidamento entro l’estate e l’avvio dei lavori entro fine 2023, rientrano in un programma di progressiva estensione della rete ciclabile ...

