"A chi ho regalato il busto di Mussolini". Ignazio La Russa svela il retroscena (Di martedì 21 febbraio 2023) Ignazio La Russa libera la belva che è in lui e fa la grande ammissione: "La parolaccia in Senato? C'entra Licia Ronzulli. Ecco a chi era diretto". Il presidente del Senato ha rilasciato un'intervista a Francesca Fagnani, padrona di casa del programma cult "Belve": "Un figlio gay? Accetterei con dispiacere la notizia, perché sarebbe un figlio che non mi somiglierebbe, sarebbe come se fosse milanista, è un paragone preciso, quello che faccio" ha detto La Russa senza preoccuparsi minimamente del fragore che avrebbe suscitato. La seconda carica dello Stato ha chiuso a suo modo anche la querelle sulle sculture del Duce in casa: "Mi rimprovero di aver mostrato il busto di Mussolini che mi regalò mio padre, ora lo vuole mia sorella, dice che papà l'ha lasciato a noi, ora ce l'ha mia sorella".

