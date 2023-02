"A chi ho regalato il busto del Duce": La Russa fa impazzire la sinistra (Di martedì 21 febbraio 2023) Francesca Fagnani promossa in prima serata su Rai2 dopo lo spumeggiante Sanremo. Stasera inaugurerà un ciclo di 5 episodi del suo “Belve”, a tu per tu con gli ospiti più variegati. Nel primo episodio ci saranno Anna Oxa, Wanda Nara, Naike Rivelli e Ignazio La Russa. Nelle sue confessioni a cuore aperto, il presidente del Senato è partito dal famigerato busto di Mussolini che tiene in casa, un regalo del padre che non ha mai voluto mettere via. Almeno fino a ora: «Lo vuole mia sorella» ha detto, «mi ha detto che papà l'ha lasciato a noi, e non a me. Non ce l'ho più». Poi, dopo un autoritratto sui propri pregi e difetti («Non mi prendo mai troppo sul serio, sono ironico, come difetto direi superficiale») e un aneddoto sul suo cognome («Nessuno mi ha chiamato “La rissa”. Anzi, mi chiamavano “il pompiere”. Democristiano? Perché no... Tutti cambiamo. Si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Francesca Fagnani promossa in prima serata su Rai2 dopo lo spumeggiante Sanremo. Stasera inaugurerà un ciclo di 5 episodi del suo “Belve”, a tu per tu con gli ospiti più variegati. Nel primo episodio ci saranno Anna Oxa, Wanda Nara, Naike Rivelli e Ignazio La. Nelle sue confessioni a cuore aperto, il presidente del Senato è partito dal famigeratodi Mussolini che tiene in casa, un regalo del padre che non ha mai voluto mettere via. Almeno fino a ora: «Lo vuole mia sorella» ha detto, «mi ha detto che papà l'ha lasciato a noi, e non a me. Non ce l'ho più». Poi, dopo un autoritratto sui propri pregi e difetti («Non mi prendo mai troppo sul serio, sono ironico, come difetto direi superficiale») e un aneddoto sul suo cognome («Nessuno mi ha chiamato “La rissa”. Anzi, mi chiamavano “il pompiere”. Democristiano? Perché no... Tutti cambiamo. Si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CScordamaglia : @CathVoicesITA Credito a buon mercato regalato per decenni? E a chi? - annabcreations : RT @patri501805: @laura_maffi Vero spero che la gente che l' ha votata si renda conto di quale sciagura ci ha regalato e anche chi non va a… - acclara01 : @tarutac @InfinitoIsacco @avvgiuseppepio1 @GiuseppeConteIT chi ha regalato un milione al riccone x farsi un'altro v… - effe1312 : @emilly18_9 Divorarsi il mondo è un’occasione clamorosa per Sanabria più un rigore (finalmente) regalato. Il second… - luigicaputo900 : Come volevasi dimostrare, abbiamo regalato punti pure all'ultima in classifica. Squadra dalla mentalità debole. Ma… -