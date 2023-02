A che ora inizia Belve 2023: l’orario della messa in onda su Rai 2 (Di martedì 21 febbraio 2023) A che ora inizia Belve 2023, la nuova edizione del programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2? La messa in onda di ogni puntata è prevista dalle ore 21,20 alle ore 23,15. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore. Tornano quindi i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Dove vedere Belve 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023) A che ora, la nuova edizione del programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2? Laindi ogni puntata è prevista dalle ore 21,20 alle ore 23,15. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore. Tornano quindi i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo,politica, del costume ecronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenticonduttrice. Dove vederein diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in...

