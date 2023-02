27enne morto in casa con segni di coltellate a Pesaro (Di martedì 21 febbraio 2023) Un giovane di 27 anni è stato trovato morto in casa, sembra che abbi i segni di fendenti di arma da taglio al torace, nel centro storico di Pesaro. A trovare il corpo è stato un familiare, che non ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Un giovane di 27 anni è stato trovatoin, sembra che abbi idi fendenti di arma da taglio al torace, nel centro storico di. A trovare il corpo è stato un familiare, che non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Pesaro, 27enne trovato morto in casa con segni di coltellate #pesaro #21febbraio - AnsaMarche : 27enne morto in casa con segni di coltellate a Pesaro. Sul luogo Squadra Mobile e pm Silvia Cecchi - infoitinterno : Tragedia alla zona industriale di Agrigento, 27enne morto in incidente stradale - lacittanews : Tragedia nel piacentino: un’Alfa Romeo Gt e una Jeep Grand Cherokee sono state protagoniste di un violento incident… - Ansa_ER : Scontro frontale tra auto nel Piacentino, morto 27enne. In ospedale non in gravi condizioni altra conducente coinvo… -