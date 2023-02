21 storie di sport da vedere adesso in tv, anche se non sei un patito di sport (Di martedì 21 febbraio 2023) Per chi si volesse preparare al nuovo campionato di Formula 1 consigliamo di guardare la quinta stagione di Formula 1: Drive to Survive. Un buon modo per accendere i motori in attesa del 5 marzo. Un altro rombo di motore è quello della moto di Marc Márquez, che si racconta in una docu-serie su Prime Video, invece di tutt’altro genere sono i documentari sulle leggende del football e dell’Nba Tom Brady e Bill Russell. Per gli amanti del golf e del tennis non fatevi sfuggire Full Swing e Break Point (protagonista del secondo episodio è il nostro Matteo Berrettini), se vi piacerebbe rivivere le emozioni del campionato del 1990 insieme alla Samp e Gianluca Vialli La bella stagione fa per voi. Ecco i migliori film e le serie di sport che puoi vedere in streaming adesso Formula 1: Drive to Survive. Stagione 5 - ... Leggi su gqitalia (Di martedì 21 febbraio 2023) Per chi si volesse preparare al nuovo campionato di Formula 1 consigliamo di guardare la quinta stagione di Formula 1: Drive to Survive. Un buon modo per accendere i motori in attesa del 5 marzo. Un altro rombo di motore è quello della moto di Marc Márquez, che si racconta in una docu-serie su Prime Video, invece di tutt’altro genere sono i documentari sulle leggende del football e dell’Nba Tom Brady e Bill Russell. Per gli amanti del golf e del tennis non fatevi sfuggire Full Swing e Break Point (protagonista del secondo episodio è il nostro Matteo Berrettini), se vi piacerebbe rivivere le emozioni del campionato del 1990 insieme alla Samp e Gianluca Vialli La bella stagione fa per voi. Ecco i migliori film e le serie diche puoiin streamingFormula 1: Drive to Survive. Stagione 5 - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Un anno di guerra in Ucraina: storie e riflessi di un #calcio distrutto: Un anno di guerra in Ucraina: storie e rif… - Maurizi80900188 : @storie_italiane @eleonoradaniele Scusate sto ascoltando adesso che parlate di sport ma la sono tutti medici a parl… - GQitalia : Ecco i protagonisti della pallacanestro italiano e le loro passioni fuori dal campo - missyoufilippo : Oltre la rivalità. Il basket è uno sport meraviglioso proprio per queste storie ???? complimenti a Brescia ???? - PaoloColantoni : ?? Nuovo Podcast! 'Speciale Salernitana-Lazio' su @Spreaker #calcio #immobile #lazio #salernitana #sport -