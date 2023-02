100 euro per un mojito, la fregatura per turisti fa intervenire direttamente Tripadvisor che lascia una nota sul profilo del locale. Ecco cosa c’è scritto (Di martedì 21 febbraio 2023) Immaginate di passare del tempo in uno stabilimento balneare a Mykonos e di avere l’idea di sorseggiare due mojito davanti al mare. Ebbene, date uno sguardo al prezzo sul menù: 25 euro. Cari, senza dubbio. Ma già che siete lì, buttate il cuore oltre l’ostacolo e li ordinate. Peccato che poi, una volta bevuti in accompagnamento al cibo, vi arrivi un conto di 800 euro. Nel caso specifico, i due mojito invece di 25 euro sono costati 100 euro l’uno. Chiedete spiegazioni al cameriere che vi dice che i 25 erano per una “taglia” più piccola. L’odore di “trappolone” per turisti si sente fin qui, altro che menta. In che senso “misura più piccola”? Una bottiglietta da minibar? Siamo al “dk Oyster“, un locale che si è spinto così oltre da far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Immaginate di passare del tempo in uno stabilimento balneare a Mykonos e di avere l’idea di sorseggiare duedavanti al mare. Ebbene, date uno sguardo al prezzo sul menù: 25. Cari, senza dubbio. Ma già che siete lì, buttate il cuore oltre l’ostacolo e li ordinate. Peccato che poi, una volta bevuti in accompagnamento al cibo, vi arrivi un conto di 800. Nel caso specifico, i dueinvece di 25sono costati 100l’uno. Chiedete spiegazioni al cameriere che vi dice che i 25 erano per una “taglia” più piccola. L’odore di “trappolone” persi sente fin qui, altro che menta. In che senso “misura più piccola”? Una bottiglietta da minibar? Siamo al “dk Oyster“, unche si è spinto così oltre da far ...

