?? Report della ripresa – Le condizioni di Mateusz Praszelik

Ritorno in campo dopo il giorno di sosta, seduta pomeridiana iniziata con una fase dedicata all'attivazione di mobilità, di seguito lavoro fisico, possessi e partita finale. È rientrato in gruppo Emil Kornvig, lavoro differenziato per Aldo Florenzi e Andrea Rispoli. Gli esami strumentali cui è stato sottopostohanno evidenziato una lesione muscolare che richiederà un periodo di stop e una fase di riabilitazione. Domani doppia seduta di allenamento.