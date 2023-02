Zuppa di Porro 20 febbraio 2023

Leggi su nicolaporro

di. Zelensky a reti stampa unificate. Putin perde la partita del gas. Capuozzo fa il controcanto su la Verità. Superbonus più sereni i rapporti con il Cav. Cottarelli ci spiega che hanno fattobene. Incredibile censura a Dahl, quello della fabbrica del cioccolata, in cui non si può scriver nella ristampa grasso. Fedez ha perso la brocca per davvero, ma anche i commentatori. E no caro Panarari con te cavi con gofmann se uno come fedez chiede ad un giornalista se ha ancor ai testicoli attaccati allo scroto. Fini guarda alle Europee. Ucciso vescovo a La. Pestaggio a Forenze e Bonaccini avanti #rassegnastampa20feb