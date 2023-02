Zuckerberg copia Musk: spunta blu a pagamento su Facebook e Instagram (Di lunedì 20 febbraio 2023) Meta annuncia la ‘spunta blu’ per il servizio a pagamento Financial Times, di Tabby Kinder, pag. 6 La nuova funzione, chiamata Meta Verified, consente agli utenti di “ottenere un badge blu, ottenere una protezione aggiuntiva contro gli account che affermano di essere voi e ottenere l’accesso diretto all’assistenza clienti”, secondo un post di Zuckerberg su Facebook. Il costo sarà di 11,99 dollari per l’accesso al web o di 14,99 dollari al mese sul sistema operativo iOS di Apple. Meta Verified sarà lanciato per primo in Australia e Nuova Zelanda questa settimana, si legge nel post. I ricavi di Meta sono stati colpiti dalle modifiche alla privacy apportate da Apple nel 2021, che hanno limitato la sua capacità di tracciare l’attività degli utenti su Internet, una fonte fondamentale di dati per gli annunci pubblicitari ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 20 febbraio 2023) Meta annuncia la ‘blu’ per il servizio aFinancial Times, di Tabby Kinder, pag. 6 La nuova funzione, chiamata Meta Verified, consente agli utenti di “ottenere un badge blu, ottenere una protezione aggiuntiva contro gli account che affermano di essere voi e ottenere l’accesso diretto all’assistenza clienti”, secondo un post disu. Il costo sarà di 11,99 dollari per l’accesso al web o di 14,99 dollari al mese sul sistema operativo iOS di Apple. Meta Verified sarà lanciato per primo in Australia e Nuova Zelanda questa settimana, si legge nel post. I ricavi di Meta sono stati colpiti dalle modifiche alla privacy apportate da Apple nel 2021, che hanno limitato la sua capacità di tracciare l’attività degli utenti su Internet, una fonte fondamentale di dati per gli annunci pubblicitari ...

