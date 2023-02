Zucchero, il World Wild Tour farà tappa alle Terme di Caracalla e a Siracusa (Di lunedì 20 febbraio 2023) A grande richiesta altre date in Italia per il World Wild Tour di Zucchero Fornaciari, con quattro live alle Terme di Caracalla a Roma e tre al Teatro Greco di Siracusa A grande richiesta altre date in Italia per il World Wild Tour di Zucchero Fornaciari, 7 nuovi appuntamenti live: il 30 e il 31 maggio e il 2 e il 3 giugno alle Terme di Caracalla a Roma e il 28, 29 e 30 luglio al Teatro Greco di Siracusa. Il Tour internazionale, partito lo scorso anno da Glasgow (Regno Unito) e che ha registrato il tutto esaurito anche alla Royal Albert Hall di Londra, ha toccato i festival più prestigiosi d’Europa e ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 20 febbraio 2023) A grande richiesta altre date in Italia per ildiFornaciari, con quattro livedia Roma e tre al Teatro Greco diA grande richiesta altre date in Italia per ildiFornaciari, 7 nuovi appuntamenti live: il 30 e il 31 maggio e il 2 e il 3 giugnodia Roma e il 28, 29 e 30 luglio al Teatro Greco di. Ilinternazionale, partito lo scorso anno da Glasgow (Regno Unito) e che ha registrato il tutto esaurito anche alla Royal Albert Hall di Londra, ha toccato i festival più prestigiosi d’Europa e ...

