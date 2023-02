ZF - Una cintura di sicurezza riscaldata dedicata alle elettriche

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ridurre i consumi di energia per aumentare l'autonomia è uno dei must per i progettisti di auto, sempreprese con l'ansia di percorrenza di molti utilizzatori. Aerodinamica, pneumatici ad alta scorrevolezza, minimizzazione degli attriti sono i settori in cui si ottengono i risultati migliori, ma anche i piccoli dettagli possono fare differenza. Riscaldare l'abitacolo, per esempio, in assenza del liquido di raffreddamento del propulsore termico utilizzato a questo scopo nelle auto tradizionali, richiede degli accorgimenti differenti per una Bev, in quanto il powertrain elettrico non sviluppa calore sufficiente per portare la temperatura interna a livelli confortevoli: per questo, viene installata (a volte come optional) una pompa di calore. Quest'ultima, però, richiede a sua volta energia, a scapito dell'autonomia garantita dalla ...