Zelensky su Berlusconi | “Gli piace la Vodka? se crede gliela regaliamo”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) . Su Giorgia Meloni dice: “Sono molto grato all’Italia” In una intervista a Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera, il Presidente dell’Ucrainaha parlato del rapporto con l’Italia e dello sviluppo della guerra. In riferimento al ruolo dell’Italia e alla posizione di Giorgia Meloni, ha detto: «Con Giorgia Meloni ci siamo appena visti a Bruxelles e sono felice di accoglierla in Ucraina. L’attendevamo da tempo a Kiev. Sin dall’inizio della guerra l’Italia del governo di Mario Draghi aveva scelto di sostenerci, un passo importante con un ruolo decisivo del vostro Paese per accettare l’Ucraina quale pieno membro dell’Unione Europea. E oggi la cosa procede bene. Infatti, con Giorgia avevo avuto alcune lunghe telefonate molto cordiali subito dopo la sua nomina a premier e avevo notato che si muoveva nel senso della continuità». Poi ...