Zelensky: "Putin non ha alcuna chance di vincere la guerra" (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Signor Presidente, so che e' previsto un potente pacchetto di sostegno alla difesa dell'Ucraina e in questo momento un pacchetto del genere e' un segnale inequivocabile che i tentativi russi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Signor Presidente, so che e' previsto un potente pacchetto di sostegno alla difesa dell'Ucraina e in questo momento un pacchetto del genere e' un segnale inequivocabile che i tentativi russi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Konstantin Yefremov, tenente russo che ha disertato: «Chiedo scusa al popolo ucraino, so che si libereranno dal nem… - Giorgiolaporta : Siamo amici dell’#Ucraina ma pare che l’Ucraina non sia molto amica dei liberi cronisti italiani. Ma non era… - putino : Mi sembra giustissimo che Messina Denaro si sia schierato dalla parte di Putin. Tra mafiosi si intendono. - virginiasacchi : @valy_s Forse #Putin nn ha vinto ancora la guerra, ma neanche #Zelensky e la #NATO. Anzi... In termini di costi l'ha vinta la #Russia. - 1511maxi : RT @partigggiano: La differenza tra questa passeggiata al sole, tra due uomini coraggiosi, in una città in guerra, e quel livido ratto chiu… -