Zelensky | “Non possiamo perdere il sostegno italiano Berlusconi? Gli manderemo vodka anche noi”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) “Abbiamo un forte rispetto dell’Italia e del popolo”. Lo ha dichiarato Volodymyrin un’intervista ieri sera al Tg1, in cui ha ringraziato il governoper gli aiuti che continuano ad arrivare all’Ucraina. Dall’Italia “abbiamo ricevuto un pacchetto di aiuti, il che significa che ildella premier Giorgia Meloni non è cambiato”, ha detto il presidente ucraino, dopo le polemiche della scorsa settimana per le parole di Silvio. “Anzi, la ringrazio e la aspetto, so che sta arrivando”, ha aggiunto, ricordando l’imminente visita a Kiev della premier, con cui ha avuto “ottimi colloqui”. Della compattezza delha parlatoin un’intervista a Corriere della Sera, Sole 24 ...

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, sottolineando che per l'Ucraina 'è molto importantecongelare questo conflitto per arrivare alla vittoria di tutti noi, della pace. Sarà una ...Spiccava la perentoria richiesta dello stop immediato e totale di ogni invio di armi a. ... Mafacevano prima e meglio a dire che scioperavano per aumenti di salario e/o diminuzione di ore ...

Zelensky, non c'è alternativa a vittoria e Kiev in Ue-Nato Agenzia ANSA

Medvedev torna a insultare Zelensky: «Non vuole trattare con Putin Perché il clown di Kiev dovrà solo firmare» Open

Berlusconi: «Io da premier non avrei mai parlato con Zelensky. Non doveva attaccare il Donbass». Palazzo... Corriere della Sera

Ucraina, Zelensky: "Russia non troverà più soldati" Adnkronos

Berlusconi: "Da premier non avrei parlato con Zelensky". Sulla Rai: "No sostituzione dei vertici" la Repubblica

"Abbiamo un forte rispetto dell'Italia e del popolo italiano". Lo ha dichiarato Volodymyr Zelensky in un'intervista ieri sera al Tg1, in cui ha ringraziato il governo italiano per gli aiuti che contin ...