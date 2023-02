Zelensky: 'La visita di Biden ci avvicina alla vittoria' (Di lunedì 20 febbraio 2023) 'Questa visita ci porta più vicini alla vittoria'. Lo ha detto il presidente Zelensky in conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti in visita a Kiev. 'E' la visita più importante ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 febbraio 2023) 'Questaci porta più vicini'. Lo ha detto il presidentein conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti ina Kiev. 'E' lapiù importante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Volodymyr Zelensky ha confermato ufficialmente la visita del presidente degli Stati Uniti: 'Joe Biden, benvenuto a… - RaiNews : Il presidente degli Stati Uniti e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky hanno tenuto un incontro nella cattedra… - putino : Biden e Zelensky questa mattina nel centro di Kyiv mentre in città suonava l'allarme antiaereo. Da notare la calma… - loperatoreOC : RT @siriomerenda: #Biden visita a sorpresa a #Kyiv...e subito al Memoriale dei caduti in Donbass... #Zelensky #20febbraio - davegiramondo : Mentre una Mummia in Italia dichiara che lui non avrebbe mai incontrato #Zelensky nella sua recente visita in EU,… -