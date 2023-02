Zelensky | intervista a tre giornali italiani | «Non perderemo il sostegno del vostro Paese Berlusconi? Gli regalerò anch’io la vodka … »

(Di lunedì 20 febbraio 2023) «I miei figli sono i miei super poteri, la guerra finirà presto». Ha parlato così il presidente ucraino Volodymyrnell’rilasciata aistidi Corriere, Repubblica e Il Sole 24 ore. Aprendo le porte del suo palazzo presidenziale a Kiev, tra sacchetti di sabbia a ogni entrata e sulle finestre, il presidente si è seduto nella sala ornata con il drappo nazionale: «Questa guerra sarà veloce perché alla Russia mancano risorse e volontà di combattere», spiega, «una tregua farebbe comodo solo a loro». Non ha intenzione di fare alcun passo indietro il presidente dell’Ucraina, parlando da quel palazzo diventato la sua roccaforte da quanto Mosca tentò di ucciderlo con un blitz. Leggendo gli aggiornamenti delle operazioni sul campo di battaglia sembra non avere dubbi: «Siamo pronti a respingere ...

"Berlusconi Forse dovremmo mandargli anche noi la vodka" Nell'non rinuncia anche a dire la sua anche su quanto espresso Silvio Berlusconi sul rapporto del governo Meloni con Kiev.A parlare è il presidente ucraino Volodymyrin un'a tutto campo con i media italiani, alla vigilia di un anno dall'invasione russa, il 24 febbraio scorso, e dell'arrivo domani ...

Non ci sarà nessun accordo di pace in cui l’Ucraina ceda territori alla Russia, «ogni compromesso territoriale indebolirebbe il nostro Stato». È risoluto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un ...Il presidente ucraino ironizza sulle dichiarazione del leader di Fi: ''Se è abbastanza per portarlo dalla nostra parte, allora risolveremo finalmente questo problema''.