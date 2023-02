Zelensky | «Il sostegno dell’Italia all’Ucraina è fondamentale | sono grato alla Meloni»

(Di lunedì 20 febbraio 2023) «L’Italia ha fatto un passo importante. Ha dato un grandee ha svolto un grande ruolo, per il fatto che l’Ucraina ha ottenuto lo stato di paese candidato» all’Unione europea. «L’Italia ci ha creduto e ci ha guardato come un paese all pari». L’ha detto Volodymyral Tg1. «moltoa Draghi, ho avuto ottimi colloqui anche con il nuovo primo ministro. La linea delcon Giorgianon è cambiata, anzi…molto».: terrà compatto il governo Anche in un’intervista al “Corriere della Sera”ribadisce il concetto di fondo. «Noi riteniamo che sia centrale mantenere il...

...rivolto ai dirigenti cinesi per canali diretti e pubblicamente affinché non offrano alcunai russi", mentre rispetto all'apertura al dialogo lasciata aperta da Macron con Putin, per...... non lo avrei incontrato - aveva detto l'ex Presidente del Milan - Bastava che () cessasse ... Forza Italia è sempre stata con la Nato e per ilall'Ucraina. Non ci sarà alcuna rottura ...

Imminente la visita della Meloni a Kiev. Zelensky: “L’Italia ha fatto un passo importante, ha dato un grande sostegno".Meloni e Zelensky si sono visti già il 9 febbraio scorso a Bruxelles ... Kiev Emmanuel Macron e Olaf Scholz e la foto che li ritrasse è diventata il simbolo del sostegno dell'Europa all’Ucraina. Oggi ...