ha detto che lui ehanno parlato di "armi a lungo raggio e delle armi che potrebbero ancora essere fornite all'Ucraina anche se prima non erano state fornite". .Lo ha detto il presidentein conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti in visita a Kiev, secondo la traduzione dell'intervento diche parla in ucraino. "E' la ...

Guerra Ucraina, Biden a Kiev: «Un anno dopo, democrazia resiste». Zelensky: «Discusso di armi a lungo raggio». ilmessaggero.it

Biden a Kiev incontra Zelensky: "Fermo e instancabile impegno per l'Ucraina" - Media: Biden ha insistito per la visita a Kiev, non in altre città - Media: Biden ha insistito per la visita a Kiev, non in altre città RaiNews

Biden a Kiev, visita a sorpresa in Ucraina da Zelensky Corriere della Sera

Zelensky a Biden,la sua visita un segnale molto importante - Ultima Ora Agenzia ANSA

Biden a sorpresa a Kiev, il presidente Usa con Zelensky mentre suonano le sirene di allarme Corriere TV

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Visita a sorpresa del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Mentre ci avviciniamo all’anniversario ...Milano, 20 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il collega ucraino Volodymyr Zelensky hanno tenuto un incontro ...