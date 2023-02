Zarate stagione finita, 'ora tiferò Cosenza da fuori' (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Ciao a tutti. Purtroppo gli esami hanno riscontrato lesione al legamento crociato, in questi giorni mi sottoporrò ad un intervento per poter cominciare il recupero! Non immaginate quanto sia ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Ciao a tutti. Purtroppo gli esami hanno riscontrato lesione al legamento crociato, in questi giorni mi sottoporrò ad un intervento per poter cominciare il recupero! Non immaginate quanto sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Cosenza - Infortunio e stagione finita per #Zarate: 'Tiferò da fuori' - ReignOfTheSerie : Complimenti al @CosenzaOfficial per la proposta di rinnovo ???????????????? *KlausMary* #cosenza #zarate - sabrijouini83 : ???? Rottura del crociato per #Zarate del #Cosenza: stagione finita. ?? @SerieB - TernanaNews : GdS - Cosenza, già finita la stagione di Zarate - TernanaNews : GdS - Cosenza, già finita la stagione di Zarate -