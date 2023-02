(Di lunedì 20 febbraio 2023)andrà in onda come di consueto la puntata settimanale di Monday Night Raw e lo show esattamente come lo scorso episodio di SmackDown e il PLE Elimination Chamber si terrà in Canada,volta ad Ottawa. Si punta sui beniamini di casa? Per lo show rosso è stato già annunciato un importante match infatti ad accettare l’open challenge di Austin Theory per il suo U.S. Championship è stato l’Hall of Famer e idolo di casa, Edge. Ma secondo quanto riportato da WRKDWrestling (stessa fonte che ha riportato il ritorno di Lita qualche settimana fa),a Rawfare il suo ritorno un’altra leggenda. Stiamo parlando dianche lei Hall of Famer e nativa canadese, con il suo ritorno che era già stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Trish Stratus potrebbe apparire a Raw questa notte? - SpazioWrestling : Non sarà facile ma la WWE vuole riportare sul ring Trish Stratus, ecco tutti i dettagli #WWE #TrishStratus - gioda89 : RT @donnetralecorde: Secondo WRKD Wrestling, che aveva dato la notizia del ritorno di Lita e Trish in WWE, i piani per la canadese nell’ult… - donnetralecorde : Secondo WRKD Wrestling, che aveva dato la notizia del ritorno di Lita e Trish in WWE, i piani per la canadese nell’… - Zona_Wrestling : VIDEO: Trish Stratus 'alimenta le voci' su un possibile ritorno sul quadrato -

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Ciampa Triple H......McMahon Syxx Tamina T - BAR Ted DiBiase The Miz The Rock Titus O'Neil Tommaso Ciampa Triple H...'01 The Prototype Randy Orton '02 Leviathan BAD BUNNY BONUS PACK Bad Bunny Vi ricordiamo che...

WWE: Trish Stratus potrebbe apparire a Raw questa notte Zona Wrestling

Il ritorno di Trish Stratus in WWE è ancora possibile The Shield Of Wrestling

WWE: Il ritorno di Trish Stratus E’ stato solo rimandato Spazio Wrestling

Trish Stratus: "Ecco le donne che meriterebbero di far parte dell'Hall ... World Wrestling

WWE: Non solo Lita, al fianco di Becky Lynch potrebbe arrivare un’altra leggenda per affrontare le Da... Zona Wrestling

The @WRKDWrestling Twitter account is reporting that Trish Stratus is scheduled to appear tonight on Monday Night Raw.The @WRKDWrestling Twitter account is reporting that Trish Stratus is scheduled to appear tonight on Monday Night Raw.