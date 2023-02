(Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo Elimination Chamber, WrestleMania è il prossimo grande spettacolo del programma di eventi live della WWE e le settimane a venire saranno sicuramente emozionanti per i fan del wrestling. Con WrestleMania arriverà anche l’attesissima cerimonia di introduzione nella WWEof, anche se ancora non è stato ufficialmente annunciato alcun nome per la classesarà il big del? Dopo il ritiro di Vince McMahon, avvenuto l’anno scorso, si è ipotizzato che potesse essere inserito nella WWEof. Tuttavia, WrestleVotes ha riferito a GiveMeSport che non si prevede che McMahon venga inserito quest’anno.potrebbe essere una possibilità, poiché ha recentemente dichiarato di sperare di essere inserito quest’anno. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Importanti spoiler sulla Hall of Fame 2023, Batista, Great Muta e non solo - SpazioWrestling : WWE: Importanti novità sull'arrivo di Jay White *RUMOR* #JayWhite #WWE - infoitcultura : WWE: Importanti novità sulla rivalità tra Brock Lesnar e Bobby Lashley *RUMOR* - SpazioWrestling : WWE: Importanti novità sulla rivalità tra Brock Lesnar e Bobby Lashley *RUMOR* #BrockLesnar #WWE #BobbyLashley - SpazioWrestling : WWE: Importanti novità su Sami Zayn, Bray Wyatt e Uncle Howdy a poche ore da Smackdown #BrayWyatt #WWE #SmackDown… -

... Nicky Jam e Ozuna, a cui si aggiungono il tennista Tiafoe e The Miz, wrestler della. La sfida ... Purtroppo ci sono delle defezioni, come Curry, Durant e Williamson, che erano stati ...Inoltre, per la prima volta nella storia della serie, puoi giocare nei panni dei suoi avversari più, tra cui alcuni dei nomi piùnella storia della, mentre lotti per ...

WWE: Importanti novità sull’arrivo di Jay White *RUMOR* Spazio Wrestling

WWE: Altro che Jay White, tutte le attenzioni sarebbero rivolte all’acquisto di un nome ancora più g... Zona Wrestling

Jay White sempre più vicino alla firma con la WWE: le ultime World Wrestling

WWE Elimination Chamber 2023 Report Tuttowrestling

WWE: Importanti novità sulla rivalità tra Brock Lesnar e Bobby Lashley *RUMOR* Spazio Wrestling

John Cena farà ritorno in WWE nell'episodio di RAW del 6 marzo. Si avvicina il match di WrestleMania 39 contro Austin TheoryLa WWE è in vendita da quando Vince McMahon ha fatto il suo clamoroso ritorno all’inizio di quest’anno. Ricordiamo che Vince aveva annunciato il suo ritorno nel luglio 2022, per poi cambiare idea e st ...