Winnie the Pooh: Blood and Honey è uno dei film con le peggiori recensioni di tutti i tempi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Non sembrerebbe essere stato particolarmente apprezzato lo slasher indipendente Winnie the Pooh: Blood and Honey, che ha trasformato il celebre orsetto in un killer assetato di sangue. Winnie the Pooh: Blood and Honey, horror slasher indie diretto da Rhys Frake-Waterfield, è diventato uno dei film con le peggiori recensioni di tutti i tempi. Al momento il punteggio su Rotten Tomatoes si assesta sul 6%, uno dei più bassi di sempre. Miles Klee di Rolling Stone ha definito il film "una noia cruenta e priva di spirito", mentre Kyle Turner del New York Times lo ha demolito in questa maniera "non è abbastanza divertente se preso come un film ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 febbraio 2023) Non sembrerebbe essere stato particolarmente apprezzato lo slasher indipendentetheand, che ha trasformato il celebre orsetto in un killer assetato di sangue.theand, horror slasher indie diretto da Rhys Frake-Waterfield, è diventato uno deicon ledi. Al momento il punteggio su Rotten Tomatoes si assesta sul 6%, uno dei più bassi di sempre. Miles Klee di Rolling Stone ha definito il"una noia cruenta e priva di spirito", mentre Kyle Turner del New York Times lo ha demolito in questa maniera "non è abbastanza divertente se preso come un...

