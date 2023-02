WINDTRE: Wi-Fi Calling potenzia la copertura in tutta la casa (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 febbraio 2023 – WINDTRE, prima Telco in Italia ad aver introdotto il servizio Wi-Fi Calling, porta la comunicazione di questa nuova tecnologia anche in TV con una campagna dedicata. Il Wi-Fi Calling consente di effettuare e ricevere chiamate anche in assenza di segnale mobile, tramite una connessione Wi-Fi di WINDTRE. La funzionalità risponde a una necessità precisa: quella di riuscire a telefonare e a rispondere con il proprio smartphone anche in edifici dalle mura spesse, abitazioni isolate, seminterrati, negozi e ristoranti o in altre situazioni in cui la copertura mobile potrebbe incontrare ostacoli. Il tutto con un’esperienza fluida, senza interruzioni della chiamata nel passaggio dalla rete cellulare a quella Wi-Fi e viceversa. WINDTRE sul fisso con velocità a 2,5 Gbps ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 febbraio 2023 –, prima Telco in Italia ad aver introdotto il servizio Wi-Fi, porta la comunicazione di questa nuova tecnologia anche in TV con una campagna dedicata. Il Wi-Ficonsente di effettuare e ricevere chiamate anche in assenza di segnale mobile, tramite una connessione Wi-Fi di. La funzionalità risponde a una necessità precisa: quella di riuscire a telefonare e a rispondere con il proprio smartphone anche in edifici dalle mura spesse, abitazioni isolate, seminterrati, negozi e ristoranti o in altre situazioni in cui lamobile potrebbe incontrare ostacoli. Il tutto con un’esperienza fluida, senza interruzioni della chiamata nel passaggio dalla rete cellulare a quella Wi-Fi e viceversa.sul fisso con velocità a 2,5 Gbps ...

