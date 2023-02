Wanda Nara, ospite a Belve: la sua storia con Icardi e la replica alla moglie di Keita (Di lunedì 20 febbraio 2023) Recentemente al centro dell’attenzione per la sua turbolenta storia d’amore con Mauro Icardi, Wanda Nara è ospite a Belve, il programma su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. La donna ha deciso di parlare del calciatore, con cui è tornato nuovamente insieme, mandando anche una frecciatina a Simona Guatieri, la moglie di Keita. IL SUO L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Recentemente al centro dell’attenzione per la sua turbolentad’amore con Mauro, il programma su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. La donna ha deciso di parlare del calciatore, con cui è tornato nuovamente insieme, mandando anche una frecciatina a Simona Guatieri, ladi. IL SUO L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - mazziotta91 : RT @TV_Italiana: ?? Ospiti della prima puntata di #Belve in prima serata: Anna Oxa, Wanda Nara, Ignazio La Russa e Naike Rivelli. In studio… - Luxgraph : Wanda Nara confessa su Icardi e Keita: sentite quello che dice alla Fagnani - andreadelogu : RT @Cinguetterai: ?? Gli ospiti della prima puntata di #Belve: Anna Oxa, Wanda Nara, Ignazio La Russa e Naike Rivelli. Nel nuovo studio ci s… - marcoluci1 : RT @Cinguetterai: ?? Gli ospiti della prima puntata di #Belve: Anna Oxa, Wanda Nara, Ignazio La Russa e Naike Rivelli. Nel nuovo studio ci s… -