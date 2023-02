Wanda Nara e il colpo di scena a Belve, Fagnani sorpresa: “Non me l’aspettavo” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Non solo Anna Oxa, Francesca Fagnani per la prima puntata della nuova edizione di Belve ha ospitato anche Wanda Nara. A sorpresa l’ex opinionista del GF Vip si è presentata negli studi Rai insieme a Mauro Icardi. Questo ha stupito anche la Fagnani, visto che appena cinque mesi fa il calciatore ha attaccato Wanda dandole della tossica e pubblicando le loro chat di WhatsApp. “Siccome qui la situazione cambia ogni week end. Non me l’aspettavo, ma lei a sorpresa si è presentata con Mauro Icardi”. La modella appena si è trovata davanti alla conduttrice ha subito chiarito “Certo sono venuta qui con lui. Alla fine è una vita che stiamo insieme, lui ha 29 anni e da quando ne aveva 19 sta con me quindi da sempre. Sì per questo week end stiamo ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 febbraio 2023) Non solo Anna Oxa, Francescaper la prima puntata della nuova edizione diha ospitato anche. Al’ex opinionista del GF Vip si è presentata negli studi Rai insieme a Mauro Icardi. Questo ha stupito anche la, visto che appena cinque mesi fa il calciatore ha attaccatodandole della tossica e pubblicando le loro chat di WhatsApp. “Siccome qui la situazione cambia ogni week end. Non me, ma lei asi è presentata con Mauro Icardi”. La modella appena si è trovata davanti alla conduttrice ha subito chiarito “Certo sono venuta qui con lui. Alla fine è una vita che stiamo insieme, lui ha 29 anni e da quando ne aveva 19 sta con me quindi da sempre. Sì per questo week end stiamo ...

