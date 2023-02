VOTI& STATS – Lecce | Strefezza e Hjulmand | consigli e cifre per l’acquisto

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilin versione spaventa big mette in mostra alcuni dei suoi gioielli migliori: daad Hiulmand fino a Blin Oggi a Radio Anch’Io Sport su Radio 1 il presidente Saverio Sticchi Damiani si è sentito di spendere un bel 10 in pagella per quanto sta combinando ilin questo campionato. Ancor più dopo la brillante vittoria di ieri a Bergamo, che testimonia due fatti ormai incontrovertibili, uno numerico e l’altro “morale”: la formazione di Marco Baroni in questo torneo recita un ruolo di spaventa-grandi, visto che ha conquistato 12 punti in 8 gare contro le prime 6 della classifica; la sensazione di coraggio che ha questa squadra è un patrimonio collettivo che ha alcune individualità d’eccellenza.. La tabella del valore di mercato delsvela quali potrebbero essere i giocatori oggetto di ...