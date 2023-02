Volley femminile | le migliori italiane della 20° giornata di A1 Elena Pietrini è l’anima di Scandicci Zago trascina Pinerolo

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 febbraio 2023) LE20°DI SERIE A1 DI: Una “macchinetta” in ricezione contro Macerata, chiude con il 71% di positività e anche in attacco se la cava bene con 13 punti, il 48% e un muro. FRANCESCA BOSIO: Altro grande match, dopo il mezzo disastro di Firenze, per l’alzatrice di Chieri che orchestra al meglio le sue attaccanti e contribuisce con un’ottima prestazione alla vittoria contro Novara. VALENTINA: I suoi 17 punti sono un macigno sulla testa di Perugia che si arrende a, riaprendo la lotta salvezza. L’opposto piemontese chiude con il 47% di positività in attacco, un ace e un muro. MARINA LUBIAN: Conegliano non si ferma mai ed ha nella centrale azzurra una finalizzatrice sempre ...