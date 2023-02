Volley femminile: doppio appuntamento tra Italia e Germania in CEV Cup e Challenge Cup (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nei prossimi giorni, l’Italia affronterà due volte la Germania nel campo del Volley femminile. La Savino Del Bene Scandicci, che nei playoff di CEV Cup aveva superato il Palmberg Schwerin, se la vedrà con i tedeschi dello Sportclub Potsdam. La gara d’andata è in programma in terra teutonica martedì 21 febbraio alle ore 19:30, mentre il ritorno è previsto mercoledì 1 marzo. In Challenge Cup, la Reale Mutua Fenera Chieri sfiderà il VfB Suhl Lotto Thüringen mercoledì 22 alle ore 19, con ritorno sempre il primo marzo alle ore 20. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nei prossimi giorni, l’affronterà due volte lanel campo del. La Savino Del Bene Scandicci, che nei playoff di CEV Cup aveva superato il Palmberg Schwerin, se la vedrà con i tedeschi dello Sportclub Potsdam. La gara d’andata è in programma in terra teutonica martedì 21 febbraio alle ore 19:30, mentre il ritorno è previsto mercoledì 1 marzo. InCup, la Reale Mutua Fenera Chieri sfiderà il VfB Suhl Lotto Thüringen mercoledì 22 alle ore 19, con ritorno sempre il primo marzo alle ore 20. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Volley femminile: doppio appuntamento tra Italia e Germania in CEV Cup e Challenge Cup - cuneodice : Volley femminile, A1 - Cuneo contro Firenze per la svolta, Bellano e Diop: 'Stiamo lavorando bene'… - DavideWinnie : I risultati della #SerieA1 di volley femminile - lavocedialba : Volley femminile: gli atleti Special Olimpycs di Amico Sport scendono in campo con Cuneo e Firenze - 100Milan_R24 : Ascolta il podcast di lunedì 20 febbraio qui -