Vodka contraffatta | sequestrate oltre 8mila bottiglie

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLe Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno sequestrato, in diverse località del territorio nazionale, 8.092di(ciascuna da un litro), riportanti marchi contraffatti di due note aziende produttrici. Nel corso del sequestro principale, avvenuto nel trevigiano, le Fiamme Gialle hanno accertato che gli alcolici erano stati venduti anche ad altri operatori economici, distribuiti sull’intero territorio nazionale: sono così scattati ulteriori sequestri nelle province di Vicenza, Cremona, Pesaro, Napoli, Salerno, Campobasso, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria e Palermo. Attraverso una serie di perquisizioni e sequestri nelle province di Milano, Torino e Roma, i finanzieri del Gruppo di Treviso hanno poi tracciato la vendita di altre 21.466dia numerosi ...

... avvenuta con modalità particolarmente sofisticate, e ricostruito l'intera filiera commerciale della, prodotta in Georgia e venduta da un'azienda rumena ad alcuni importatori con ...... avvenuta con modalità particolarmente sofisticate, e ricostruito l'intera filiera commerciale della, prodotta in Georgia e venduta da un'azienda rumena ad alcuni importatori con ...

