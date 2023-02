Vivere a spreco zero 2023 categoria Enti Pubblici | al Comune di Genova il primo premio

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Importante riconoscimento per ildiche si aggiudica ilnella. Promosso dalla campagnadi Last Minute Market, ha il patrocinio dei ministeri dell’Ambiente, degli Affari esteri, in sinergia con la rappresentanza della Commissione Europea in Italia e Anci. Il riconoscimento è stato ritirato dall’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso nella sede di Rappresentanza Permanente della Commissione Europea a Roma.ha premiato l’amministrazione comunale per due progetti dedicati alla ...

... allora consigliere di Stato, andando ada lui a Roma. Così il giovanissimo Benedetto si ... che l' Italia è impreparata, che si tradurrà in un immensodi vite e di risorse. "La guerra è ...Ma anche nostalgia edell'energia nel passato. In virtù di tutto questo, è difficile ... Ci servono per, per scandire il tempo, per far tornare i conti e tanto altro. Ed è grazie ai numeri ...

Spreco alimentare, i progetti genovesi Ricibo e Recreate vincono il ... Eco dalle Città

Arriva la nuova app Sprecometro, strumento quotidiano per vivere sostenibile Food Affairs

Giornata contro lo spreco alimentare, Waste Watcher premia le buone pratiche Rinnovabili

Arriva lo 'Sprecometro', l'app gratuita che ti aiuta a misurare e ... Eco dalle Città

Sprecometro: l'app mobile contro lo spreco alimentare Move Magazine

È un provvedimento che ha generato uno spreco di risorse mai visto nella recente storia repubblicana ... politica è solo l’ultimo dei problemi all’interno di Azione-Italia viva. Dopo il flop della ...Il 2 febbraio, la Scuola Secondaria di I grado A. Astesano dell’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti ha visto premiato il suo impegno nell’educazione ...