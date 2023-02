“Viva Rai2” | tragico lutto per Fiorello | “Scomparso un grande amico”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) News tv. . Rosarioed il compagno di viaggio Fabrizio Biggio commentano da un bar di Roma, a modo loro, i fatti e le notizie accaduti e quelli che accadranno durante la giornata, tra ironia e risate. E’ iniziata una nuova settimana e puntuale come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è tornatoin onda in diretta dalle 7:15 circa. Quella di oggi, lunedì 20 febbraio, è stata una puntata tranquilla. Ospiti i Coma Cose che stanno festeggiando il successo ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “L’addio”. Tra i vari argomenti della giornata, lo showman ha ricordato la morte di Alberto Radius avvenuta solo pochi giorni fa e precisamente il 16 febbraio. Le sue parole hanno commosso il pubblico.Leggi anche –> “”,sconvolto da un ...

E' iniziata una nuova settimana e puntuale come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è tornatoin onda in diretta dalle 7:15 circa. Quella di oggi, lunedì 20 febbraio, è stata una puntata tranquilla senza imprevisti o gaffe particolari. Ospiti, invece, sono stati i Coma Cose che ...Funziona uguale. Provate a seguire il "meglio di"il sabato e la domenica alle 10.30 su Radio2 (si può recuperare su RaiPlaySound). Riderete uguale. Vi divertirete uguale. Insomma senza immagini il programma non perde quasi nulla. C'è ritmo.

VIDEO | L'alba dei siciliani in attesa di Fiorello a Roma: dolcini per il conduttore di “VivaRai2” PalermoToday

Dietro le quinte di "Viva Rai2": il risveglio all'alba nel quartiere di Fiorello Today.it

Fiorello, un volano per Rai2 che cerca di risollevarsi dalla crisi di identità Corriere della Sera

Fiorello, anche in radio, si capisce che è la miglior novità della tv ilGiornale.it

Fiorello a Viva Rai2! commenta gli incarichi di Vittorio Sgarbi Corriere TV

Fiorello ricorda l'artista che non c'è più: "Un grandissimo maestro" E' iniziata una nuova settimana e puntuale come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...