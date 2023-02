Visita al museo di Giacomo Agostini (Di lunedì 20 febbraio 2023) Giovedì scorso, tardo pomeriggio, abbiamo avuto l’opportunità di essere ospiti del Campione Mondiale di velocità Giacomo Agostini, per gli amici “Mino” e per i tifosi “Ago”, che ci ha aperto la sua casa in Bergamo ai piedi della Maresana, con la vista del profilo della città alta in lontananza, per mostrarci i suoi numerosi cimeli raccolti nel museo. Grazie all’iniziativa dell’amico Lorenzo Corò, grande appassionato, e del Campione Guglielmo Andreini “Bigù“, il gruppo composto anche dai Campioni del fuoristrada Pietro Gagni, Alessandro Gritti, Fausto Oldrati, dal giovane pilota Simone Poloni e dai dirigenti del Moto Club Scuderia Fulvio Norelli con il Presidente Massimo Sironi e il vice Presidente Enzo Paris, è stato accolto con grande signorilità dal “Mito”, vincitore di ben 15 titoli mondiali e 18 titoli italiani: il pilota più ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 febbraio 2023) Giovedì scorso, tardo pomeriggio, abbiamo avuto l’opportunità di essere ospiti del Campione Mondiale di velocità, per gli amici “Mino” e per i tifosi “Ago”, che ci ha aperto la sua casa in Bergamo ai piedi della Maresana, con la vista del profilo della città alta in lontananza, per mostrarci i suoi numerosi cimeli raccolti nel. Grazie all’iniziativa dell’amico Lorenzo Corò, grande appassionato, e del Campione Guglielmo Andreini “Bigù“, il gruppo composto anche dai Campioni del fuoristrada Pietro Gagni, Alessandro Gritti, Fausto Oldrati, dal giovane pilota Simone Poloni e dai dirigenti del Moto Club Scuderia Fulvio Norelli con il Presidente Massimo Sironi e il vice Presidente Enzo Paris, è stato accolto con grande signorilità dal “Mito”, vincitore di ben 15 titoli mondiali e 18 titoli italiani: il pilota più ...

