Virtus Pozzuoli | panchina affidata all’esperto coach Sorgentone

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – LaBavacomunica di aver affidato ladi headdella prima squadra a Domenico. Esperto tecnico originario di Roseto ha alle sue spalle una carriera ricca di successi nel campionato di serie B dove vanta la promozione in A2 con le squadre di Roseto, Chieti, Scafati, Atri e Ribera. Ma in totale sono ben 11 i campionati vinti a cui oltre a quelli della serie cadetta vanno aggiunti anche ben 5 di serie C Gold. Vanta anche esperienze nel campionato di serie A2. Ha, inoltre, guidato nel corso della sua carriera Forze Armate, Vasto, Porto Sant’Elpidio, Palermo, Foligno, Ortona, Bisceglie e Cecina. “è l’allenatore giusto per pianificare fin da subito la prossima stagione ...

... tra gli avversari sarà assente Georgi Sirakov che ha deciso di proseguire la stagione con laMolfetta nel campionato di serie C Gold pugliese. Sulla panca dic'è coach Alessandro ...La nuotatrice della Napoli Nuoto è reduce dalle gare casalinghe die farà parte della ... Simone Stefanì (Fiamme Oro/Time Limit), Lisa Angiolini (Carabinieri/Buonconvento), Matilde ...

Serie B - Virtus Pozzuoli, gara in bilico fino alla fine contro Ruvo Pianetabasket.com

Basket, la Virtus Pozzuoli in casa della capolista TERRANOSTRA | NEWS

Serie B: La Tecnoswitch non sbaglia. Battuta una Virtus Pozzuoli mai doma BariToday

Quote scommesse Talos Ruvo Di Puglia - Virtus Pozzuoli di Italia ... SNAI Sportnews

Basket, la Virtus Pozzuoli cade in casa contro il Monopoli anteprima24.it

Una Virtus Pozzuoli gagliarda e determinata da del filo da torcere alla capolista Ruvo di Puglia tenendo la gara in bilico fino alla fine. Tra i gialloblù in evidenza la prova di ...Una Virtus Pozzuoli gagliarda e determinata da del filo da torcere alla capolista Ruvo di Puglia tenendo la gara in bilico fino alla fine. Tra i gialloblù in evidenza la prova di Mehmedoviq, per lui d ...