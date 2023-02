Virtus Pozzuoli ko sul campo del Ruvo di Puglia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnagagliarda e determinata da del filo da torcere alla capolistaditenendo la gara in bilico fino alla fine. Tra i gialloblù in evidenza la prova di Mehmedoviq, per lui doppia doppia (20 punti, 11 rimbalzi e 27 di valutazione) e miglior giocatore della partita. Bene anche Greggi (14 punti e 6 falli subiti), Thiam (12 punti, 9 rimbalzi e 5 falli subiti). Mentre, in cabina di regia Cucco e Spinelli hanno saputo far girare la squadra.alla fine tira con il 57% dal pitturato e il 38% dal perimetro ma pesano per i flegrei alla fine gli 8 errori nel tiro dalla lunetta. LA GARA I gialloblù iniziano bene trovando il vantaggio (3-5) al 3? con un tiro da sotto di Spinelli. Il primo quarto è molto equilibrato con Greggi che trova punti e spazio ...