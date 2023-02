Virtus Bologna | Zanetti | “Complimenti a Brescia C’è delusione | ma può capitare di perdere”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il proprietario e presidente della, Massimo, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento, ha parlato della sconfitta nella finale di Coppa Italia contro: “, per noi è stata unama puòdiuna finale. Nonostante Belinelli, siamo stati un po’ superficiali, partendo con la testa sulle nuvole. Ma nello sport si vince e si perde. Per ora l’annata è buona, siamo primi in campionato con Milano mentre in Eurolega siamo ancora in corsa per i playoff”.non ha escluso un eventuale ritorno nel mondo del calcio: “Mai dire mai, anche se inizio ad avere una certa età. Il calcio è più una industria, il basket ...