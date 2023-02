Viola Davis, Cate Blanchett e le star sul red carpet dei BAFTA Awards 2023 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si ritorna alla Royal Albert Hall di Londra per i BAFTA Awards 2023. Sul red carpet le star hanno rinvigorito la propria presenza nel panorama fashion, da Florence Pugh a Cate Blanchett fino ad Emma Mackey, Anya Taylor-Joy e Ana der Armas. I look più glamour della serata. Si riaccendono le luci hollywoodiane alla Royal Albert Hall di Londra e tutto in occasione dei BAFTA Awards. Per l’edizione 2023, le celebrità non hanno potuto resistere al richiamo della cerimonia che ogni anno premia i volti del grande e piccolo schermo che hanno saputo fare la differenza nel mondo dello spettacolo. BAFTA Awards 2023. Crediti: Ansa – VelvetMagUn red carpet ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si ritorna alla Royal Albert Hall di Londra per i. Sul redlehanno rinvigorito la propria presenza nel panorama fashion, da Florence Pugh afino ad Emma Mackey, Anya Taylor-Joy e Ana der Armas. I look più glamour della serata. Si riaccendono le luci hollywoodiane alla Royal Albert Hall di Londra e tutto in occasione dei. Per l’edizione, le celebrità non hanno potuto resistere al richiamo della cerimonia che ogni anno premia i volti del grande e piccolo schermo che hanno saputo fare la differenza nel mondo dello spettacolo.. Crediti: Ansa – VelvetMagUn red...

