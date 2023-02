Vincere lo scudetto o la Champions League? La risposta netta di De Laurentiis

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Aurelio Devorrebbelacon il Napoli, anche più dello. Il presidente del Napoli oggi si è intrattenuto a parlare con i giornalisti prima che cominciasse la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Il tecnico e Giovanni Di Lorenzo sono stati trattenuti a causa del traffico e quindi nell’attesa anche il patron azzurro ha scambiato qualche battuta con i cronisti presenti in sala stampa al Deutsche Bank Stadium di Francoforte. Il presidente del Napoli in vista della sfida con l’Eintracht ha detto: “Abbiamo affrontato squadra come Chelsea e Bayern Monaco. Mi meraviglio che ci sia tutta questa eccitazione, anche perché il Napoli è stato sempre estremamente competitivo ed onesto“. Poi Deha aggiunto: “È molto più importante ...

"E' molto più determinante la Champions perché ti dà un'immagine importante, anche se ... Il 30 maggio io dissi 'noi quest'anno lotteremo per lo scudetto".

"Mi meraviglio che tutti si stiano eccitando per un Napoli che è sempre stato estremamente competitivo e soprattutto il più onesto".