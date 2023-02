Vietato scrivere “grasso”: che schifo la cancel culture su Dahl (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ma chi l’ha detto, ma dove sta scritto, ma chi l’ha deciso, ma chi l’ha stabilito che questi stronzi del politicamente corretto inclusivo debbano dettare legge? Ogni giorno c’è uno che si alza e trova un fasciocomunismo tutto rosa e profumato, anzi arcobalenato, per tracciare la linea. E i marchi, le multinazionali dello spettacolo culturale si allineano. E a me mi piace sfancularli a due per volta, parafrasando Edoardo Bennato. A cominciare da questa Alexandra Strick, sulla quale torno tra un attimo: è lei la revisionista dei libri di Roald Dahl, da “La fabbrica di cioccolato” a “Il coccodrillo enorme”, “Le streghe e gli sporcelli” e così via. Libri con cui hanno imparato il piacere della lettura, divertendosi, assorbendo piccola letteratura, intuendo che il mondo è un posto fatto di diversità, anzi di differenze, milioni e milioni di ragazzini (e non solo) spalmati ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ma chi l’ha detto, ma dove sta scritto, ma chi l’ha deciso, ma chi l’ha stabilito che questi stronzi del politicamente corretto inclusivo debbano dettare legge? Ogni giorno c’è uno che si alza e trova un fasciocomunismo tutto rosa e profumato, anzi arcobalenato, per tracciare la linea. E i marchi, le multinazionali dello spettacolo culturale si allineano. E a me mi piace sfancularli a due per volta, parafrasando Edoardo Bennato. A cominciare da questa Alexandra Strick, sulla quale torno tra un attimo: è lei la revisionista dei libri di Roald, da “La fabbrica di cioccolato” a “Il coccodrillo enorme”, “Le streghe e gli sporcelli” e così via. Libri con cui hanno imparato il piacere della lettura, divertendosi, assorbendo piccola letteratura, intuendo che il mondo è un posto fatto di diversità, anzi di differenze, milioni e milioni di ragazzini (e non solo) spalmati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bobobohx : 'ma una volta non era vietato scrivere?' 'Ma non era vietato coprire i microfoni?' 'Non è vietato parlare spagnolo?… - angelacaput0 : RT @edoxmic: Alfonso a Nikita: Fai bene, fai benissimo a scrivere su un foglio MA SE È VIETATO. #incorvassi - daniela_schi : Ma una volta non era vietato scrivere nel gf? Sbaglio??#gfvip - edoxmic : Alfonso a Nikita: Fai bene, fai benissimo a scrivere su un foglio MA SE È VIETATO. #incorvassi - SergioRedBlue : RT @MangelaVilo: Il @GrandeFratello che insegna ai ragazzi che si può rubare senza conseguenze. Ieri una giovane utente mi ha scritto qui c… -